Addio a don Pierluigi Boracco, ex parroco di Niviano

Nella serata di ieri è deceduto don Pierluigi Boracco. Classe 1946, Boracco è stato ordinato presbitero nell'ottobre del 1972 a Bobbio.

Laureato in Teologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e specializzato in Teologia spirituale all’Università Gregoriana, è stato sacerdote della Compagnia di San Paolo. Ha condotto attività di ricerca e per sette anni è stato presidente della Compagnia San Paolo. Dal punto di vista pastorale, ha svolto il suo ministero nelle parrocchie di Lumino e Castione nella diocesi di Lugano e nella parrocchia di San Francesco d’Assisi di Monza.

Nel 2014 è ritornato nel Piacentino dopo essere stato nominato amministratore parrocchiale di Niviano, Statto e Suzzano e nel 2019 è stato incardinato nella Diocesi di Piacenza-Bobbio. Dopo solo un anno, nel 2020, per motivi di salute, ha rinunciato ai suoi incarichi e si è ritirato a vita privata.