Addio a Maurizio Moia, pallavolo piacentina in lutto

Pallavolo piacentina in lutto per la scomparsa di Maurizio Moia, presidente, fondatore e "anima" della società PiaceVolley. La Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale di Piacenza, in una nota, "insieme a tutte le società di pallavolo della provincia", esprime il proprio profondo cordoglio: "Maurizio è stato un riferimento autentico per il nostro movimento: sempre presente, sempre disponibile, sempre costruttivo. Ha guidato la sua società con una passione contagiosa e uno stile capace di creare relazioni positive e durature con tutte le realtà sportive del territorio. Il suo entusiasmo, la capacità di collaborare e la generosità con cui ha vissuto la pallavolo rimangono un esempio per tutti noi".

Per onorare la sua memoria, in tutte le gare di pallavolo che si svolgeranno a Piacenza nel corso di questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio. "La Fipav Piacenza e tutte le società del territorio - conclude il comunicato - si stringono con sincera vicinanza alla famiglia di Maurizio, ai dirigenti, agli allenatori e agli atleti di PiaceVolley in questo momento di grande dolore. Nel ricordo di Maurizio, continueremo a portare avanti i valori che lui, con il suo lavoro quotidiano, ha sempre difeso".