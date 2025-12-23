Addio a Tansini, storico maestro del legname dal grande cuore

Tre generazioni di artigiani del legno, attivi nel commercio di materiali per l’industria e l’artigianato. La sede alla Veggioletta ha perso il suo decano, Edoardino Tansini, scomparso all’età di 84 anni e fino all’ultimo assidua presenza in azienda. Col fratello Giovanni, deceduto alcuni anni fa, Dino (come era conosciuto) aveva proseguito ampliandola l’originaria attività di vendita del legno che il fondatore, il padre Giuseppe, aveva inaugurato nel Cinquanta in un occhio di vetrina in via Taverna. Dino col fratello aveva proseguito da subito l’attività del padre di commercio del legno, inaugurando la prima sede in vicolo San Matteo.