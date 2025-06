Addio all'ex sindaco Bertuzzi, la montagna perde un suo paladino

La Valtrebbia perde uno dei suoi rappresentanti politici più combattivi e di lungo corso. Lo storico sindaco di Coli, Luigi Bertuzzi, è morto all'età di 86 anni all'alba di mercoledì 4 giugno. Bertuzzi era stato primo cittadino del Comune dell’Alta Valtrebbia in vari mandati per 33 anni: dal 1976 al 2009. Negli ultimi anni era stato consigliere comunale, ma si era dovuto dimettere nel 2021 a causa dei problemi di salute: se non fosse stato per quelli, mai avrebbe mai rinunciato all'impegno nell'amministrazione della res publica. Insegnante alle Magistrali, ha speso la sua vita anche per la politica locale. E' stato per tantissimi anni esponente della Democrazia Cristiana. Ha ricoperto anche l'incarico di presidente di Comunità Montana e di consigliere provinciale.

La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio di Coli.



Patelli: «Ancorato ai valori e con vasta esperienza di amministratore»

Tra i primi rappresentanti istituzionali che hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio per la scomparsa di Bertuzzi c'è la presidente della Provincia Monica Patelli. Lo fa a nome dell'intero consiglio provinciale di cui aveva fatto parte in passato lo stesso sindaco di Coli. «Un uomo saldamente ancorato ai valori che hanno caratterizzato il suo lungo impegno politico» afferma. «Non ha mai smesso di mettere a disposizione la sua vasta esperienza amministrativa, soprattutto in merito ai problemi e allo spopolamento della montagna alla quale era tanto legato».

Murelli: «Una grave perdita per tutto il territorio»

«E’ una grave perdita per la politica e per il territorio. La scomparsa di Luigi Bertuzzi lascia un vuoto tra coloro che hanno riconosciuto il suo buongoverno e l’amore per la montagna, in particolare per la Val Trebbia. E lui ha dimostrato l’attaccamento a entrambi, amministrando per oltre 30 anni il Comune di Coli». Lo ha dichiarato la senatrice della Lega, Elena Murelli, che continua: «Uomo coerente, non ha mai rinnegato la sua visione centrista legata alla Dc e ai valori cattolici a cui faceva riferimento da credente. Ha sempre militato al centro, rispettando i cittadini e ascoltando i loro bisogni».