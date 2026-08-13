Addio caldo e caos: sempre più piacentini fuggono dalla città

Aria più pulita, temperature più miti e una vita meno frenetica: cresce il numero di persone che lasciano le città per collina e montagna. Secondo l’Ufficio Statistica della Provincia di Piacenza, al 31 dicembre 2025 la popolazione in collina è aumentata di oltre 200 unità, mentre la montagna mostra segnali di rallentamento dello spopolamento. Dal 2019 al 2023, secondo il Rapporto Montagne Italia 2025, quasi 100mila persone si sono trasferite nei Comuni montani italiani, con un saldo migratorio positivo del 2%. Tra le motivazioni anche il clima: in alcune zone del Piacentino si registrano in estate dai 6 ai 10 gradi in meno rispetto alla città. C’è anche chi ha scelto la collina o l’Appennino anche per ragioni legate alla salute e al benessere. Per Paolo Rizzi, docente dell'Università Cattolica, il saldo migratorio positivo non basta: il vero nodo resta la bassa natalità e la necessità di mantenere servizi essenziali, come le scuole.