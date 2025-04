Affiora un cadavere in Po, vigili del fuoco in azione a S. Nazzaro

Un cadavere è affiorato dalle acque del Po che in queste ore è interessato dalla spettacolare piena che ha creato parecchi problemi al nostro territorio. Oggi, sabato 19 aprile, nel tardo pomeriggio, l’allarme è stato lanciato a San Nazzaro: un corpo senza vita trascinato dalla forte corrente ha imposto l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero. Dalle prime informazioni raccolte, il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Non è stato possibile nemmeno stabilire il sesso della persona recuperata dalle acque. Sul posto anche i carabinieri di Monticelli per gli accertamenti e, nei prossimi giorni, sarà l'autopsia a fornire elementi che possano consentire di identificare la vittima.