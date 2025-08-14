Affitti agevolati a Castello, fondi insufficienti: escluse 100 famiglie

I 157.804 euro di fondi regionali disponibili quest’anno per sostenere il pagamento dell’affitto a favore di famiglie più bisognose, a Castel San Giovanni, bastano a dare risposta a 135 richieste. Altre cento famiglie, pur essendo state ammesse perché in possesso dei requisiti necessari, non vengono finanziate per mancanza di fondi. Per soddisfare anche queste domande servirebbero infatti altri 97mila euro che, almeno al momento, non ci sono. Nel 2022, tanto per fare un paragone, tale bando era stato finanziato (in più tranche) con 622mila euro, ma erano presenti anche fondi statali oltre alle risorse regionali. Nel 2021 i fondi a disposizione erano 481mila euro. Nel 2019 si era invece scesi addirittura a 119mila euro. Delle 135 domande che sono state finanziate la fetta maggiore, 25, è stata presentata da famiglie di Castel San Giovanni a cui viene erogato un totale di circa 30mila euro di contributo.