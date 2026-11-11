Africa Mission, grazie a "All in one" pozzi e bagni in tutta la Karamoja

Il progetto "All in one" ha raggiunto i suoi obiettivi: realizzato da Africa Mission con il sostegno di Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e la collaborazione di diversi partner, tra i quali l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ha portato benefici nella regione Karamoja dell'Uganda dove oltre il 60 % della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. I risultati dell'iniziativa sono stati presentati nell'aula Y dell'Ateneo piacentino.

"Anima" dell'iniziativa il direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini, che ha spiegato come sia stata «molto ambiziosa visto che ha messo insieme salute animale, ambientale e della persona, «all in one» come dice il titolo perché il benessere dipende non da un solo fattore ma da un insieme di cose. In tutto è durato tre anni per portare avanti diverse azioni parallele e con diverse collaborazioni. Per prima cosa abbiamo portato l'acqua in zona riabilitando ben 71 pozzi. Dal punto di vista dell'igiene nei villaggi sono state ultimate 210 latrine a fossa per dare il via a un percorso di utilizzazione di bagni in tutta la regione: nove di questi villaggi hanno così ottenuto il certificato di Open Defecation Free, ossia si sono liberati dall'abitudine di espletare i propri bisogni all'aperto».

«Per quanto riguarda la ricerca scientifica - prosegue -, abbiamo effettuato ricerche sulle zoonosi intervenendo con oltre 8mila vaccinazioni per la rabbia e la brucellosi, ed è stato avviato uno studio per dare ai distretti locali degli strumenti per poter valutare l'impatto delle zoonosi al fine di poterle gestire preventivamente. Infine, dal punto di vista medico abbiamo realizzato uno studio sulla farmaco-resistenza e antibiotico-resistenza e il potenziamento di due ospedali e di alcuni dispensari per mettere in condizioni i sanitari di poter agire in maniera migliore per la cura delle persone, collegando appunto cause ed effetti delle varie zoonosi».