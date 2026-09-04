Africa Mission: la voce possente di don Vittorione scuote ancora
I cento anni dalla nascita del fondatore (e i 54 di attività) celebrati a San Francesco: serata di chiusura nel segno dell’acqua
Elisabetta Paraboschi
|4 ore fa
La voce possente del “Vittorione” scuote ancora. Le sue parole sgorgano da un video parecchio datato e sorprendono i molti spettatori che seguono l’incontro di chiusura della mostra allestita due mesi fa nella basilica di San Francesco, nel cuore di Piacenza.
«Guai a voi - dice nel video - se butterete via il cibo dalla tavola, guai a voi se non pensate ai vostri fratelli, guai a voi, cristiani di pastafrolla, all’acqua di rose, che credete di fare il vostro dovere andando alla messa domenicale».
Parole come lance, trafiggono.
«Ricordiamo i 100 anni della nascita di don Vittorio Pastori e i 54 della fondazione di Africa Mission Cooperazione & Sviluppo», esordisce il presidente don Maurizio Noberini insieme al parroco di San Francesco, don Ezio Molinari e al vicario generale don Giuseppe Basini.
E’ una serata imperniata sull’acqua come bene assoluto per la sopravvivenza del pianeta.