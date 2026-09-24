Agata, Cleopatra e Thelma ridotte a scheletri, salvate ad Agazzano

Erano in condizioni molto precarie, con evidenti segni di denutrizione e privi di microchip. Si tratta delle tre cagnette che, nei giorni scorsi, la polizia eco zoofile ha recuperato a Cantone, piccola frazione di Agazzano, prima del loro trasporto al canile di Montebolzone. Agata, Cleopatra e Thelma, ridotte a veri e propri scheletri, stando a quanto riferito da Elena Castelli, veterinario che si occupa degli ospiti della struttura agazzanese, staranno meglio: «La situazione era piuttosto seria, ma dovrebbe volgere al meglio. In tanti anni di professione, raramente ho visto animali in questa situazione.

Ora mangiano e saranno curati a dovere: l'auspicio è che nel giro di un paio di settimane possano stare meglio e, soprattutto, possano trovare un nuovo proprietario che possa garantire loro rispetto e condizioni accettabili».