Scontro tra due furgoni a Settima, statale 45 chiusa per i soccorsi

Un serio incidente stradale è avvenuto nella mattinata di mercoledì 23 settembre lungo la statale 45 all'altezza di Settima. Due furgoni si sono scontrati frontalmente: uno si è ribaltato sulla carreggiata, e l'altro è finito fuori strada. Tre le persone ferite, di cui due in gravi condizioni. Il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, i sanitari del 118 di Piacenza e di Bobbio, la pubblica assistenza Valnure di Rivergaro e due eliambulanze. Presenti anche i carabinieri del radiomobile di Bobbio per i rilievi, coadiuvati da altri colleghi della zona per gestire la viabilità.