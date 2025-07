Agazzano progetta nuovo ingresso al paese

Un nuovo ingresso al paese con un passaggio pedonale ampio e percorribile, in modo da collegare in sicurezza la chiesa con il cimitero: ad Agazzano l’amministrazione comunale ci sta pensando, tanto da voler affidare uno studio di fattibilità per rivedere completamente il principale accesso al centro del paese dalla Provinciale 7. La novità è emersa nell’ultimo consiglio comunale nel quale, in fase di approvazione dell’assestamento i bilancio, è emerso lo stanziamento di 6.500 euro, recuperati dall’avanzo di amministrazione, per affidare un incarico esterno per la redazione di uno studio di fattibilità. Come diventerà il nuovo ingresso non è chiaro, perché il progetto è ancora da realizzare. «Di certo vogliamo migliorare il collegamento tra la chiesa e il cimitero di Agazzano» precisa il sindaco Maurizio Cigalini. «Oggi, specialmente in caso di funerali, le persone sono costrette a camminare in mezzo a via Roma e alla Provinciale per poter raggiungere il cimitero». L’ipotesi è di un generale allargamento della sede stradale sul lato confinante con l’oratorio e il campo sportivo parrocchiale, in modo da creare un passaggio pedonale sufficientemente ampio nei pressi della rotatoria d’ingresso al paese.