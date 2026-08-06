Aggredisce il titolare di un bar e scappa, arrestato

Si introduce nella notte in un locale di via Cristoforo Colombo e dopo essere stato scoperto dai proprietari ferisce uno dei due prima di scappare in direzione Università Cattolica. Fondamentale l'intervento di una pattuglia di Metronotte Piacenza che riesce a intercettarlo e a fermarlo in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

Il fatto è accaduto dopo la mezzanotte al bar Boa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e bloccato intorno alle due del mattino dalla pattuglia di Metronotte Piacenza in via Emilia Parmense, all’altezza dell’Università Cattolica, che lo ha trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri. L'episodio è avvenuto intorno alle 23.45, quando il soggetto si è introdotto all’interno del locale. I titolari, allertati dalle telecamere di videosorveglianza, hanno raggiunto il bar dando origine a una colluttazione, nel corso della quale uno dei due è stato colpito con un oggetto contundente, riportando ferite. L’aggressore si è quindi dato alla fuga.

Trattandosi di un sito vigilato dall’istituto, la centrale operativa e la guardia di Metronotte Piacenza hanno visionato le immagini di videosorveglianza e raccolto, insieme ai carabinieri, la testimonianza e una dettagliata descrizione del responsabile. Il titolare ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in ambulanza.

Grazie alle ricerche avviate sul territorio, poche ore dopo il presunto aggressore è stato individuato, fermato e infine arrestato dai carabinieri.