Agli ex allievi don Orione il torneo in ricordo di Alexandru

Sono stati gli ex allievi don Orione di Borgonovo ad aggiudicarsi il memorial dedicato all'ex compagno Sorin Alexandru Popescu. Al giovane, ex allievo dell’istituto di via Sarmato scomparso tre anni fa a soli 36 anni, gli ex compagni di studio, gli amici, gli ex colleghi di lavoro hanno dedicato ancora una volta un torneo di calcio.

Durante il torneo, un triangolare di calcio, a prevalere sono stati gli ex allievi. Oltre ai vincitori, hanno partecipato anche i rappresentanti della Li.Be, la ditta dove il 36 enne lavorava, e i rappresentanti della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta, associazione dove Sorin Alexandru si era impegnato come volontario.

«Era un uomo generoso, ci piace ricordarlo per i suoi valori» dicono gli amici.