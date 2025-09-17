«Aiutateci a trovare il cane Blacky, mio figlio ha davvero bisogno di lui»

Un lagotto romagnolo di due anni è scomparso nei giorni scorsi durante una passeggiata. Purtroppo sono frequenti gli appelli di chi smarrisce il proprio quattrozampe, ciascuno importante. Ma in questo caso il cagnolino è l’amico “più di tutti” di Stefano, un ragazzo disabile che gli è molto legato: il fatto che il cane sia sparito nel nulla ha provocato in lui grande tristezza e sconforto.

Come spiega Daniele Lodi, il papà di Stefano, Blacky – questo il nome dell’animale – si trovava con lui e con altri due cani nei pressi della zona boschiva vicino al depuratore di Marsaglia. « I tre si sono addentrati nella vegetazione, forse seguendo un animale selvatico, ma al momento del richiamo solo due sono tornati. Blacky non ha più fatto ritorno», dice il papà di Stefano.

Fin dai primi momenti l’apprensione è stata forte. «Blacky è molto obbediente e conosce bene quell’area, frequentata regolarmente da oltre un anno e mezzo. Per Stefano è un vero compagno di vita e un sostegno quotidiano. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto», continua.

Le ricerche nei dintorni proseguono, ma finora non hanno dato esito positivo: e rimane aperta anche l’ipotesi del furto, dato il valore e la docilità del cane. « L’animale è regolarmente registrato e dotato di microchip di riconoscimento. Lanciamo un appello a chiunque possa fornire segnalazioni o avvistamenti utili», conclude il papà. «Riportare Blacky a casa significherebbe restituire a Stefano il suo “Cuccio”, come affettuosamente lo chiama, e ridargli momenti di serenità. Sono inseparabili».