Al Canile meno abbandoni e più adozioni, il primo Natale a casa di chi ha fame d’amore

Sarà un Natale in famiglia, per la prima volta, per molti cagnolini finiti al canile di Piacenza ma che oggi hanno trovato una casa e tanto amore. Sono diminuiti gli abbandoni, e sono cresciute le adozioni. Per le feste è una notizia che scalda il cuore. « Ad oggi siamo molto soddisfatti dell’operato del 2025 - dichiara Laura Gatti (nel tondo a destra), veterinaria e direttrice del canile municipale di Piacenza -. Innanzitutto rispetto al primo anno di gestione, il 2023, in cui sono entrati 170 cani, abbiamo visto una diminuzione considerevole di ingressi di cani: 137 nel 2025, pari al 20%in meno. Inoltre di questi 137 ben 128 sono usciti tra adozioni e restituzioni. Riteniamo quindi che il lavoro di sensibilizzazione e di interventi fatti dal canile municipale di Piacenza, dal Comune di Piacenza e dai Comuni convenzionati sia stato efficace. Ci tengo, inoltre, a valorizzare il fondamentale supporto, per l’ottenimento di questi risultati, dell’assi sociazione cinofila Sogni Felici onlus, operante in canile, di tutte le associazioni animaliste del territorio e delle Guardie ecozoofile, nonché dei cittadini meravigliosi che scelgono sempre di più di adottare in canile, dove sanno di trovare cani pieni d’amore da dare, ben curati a livello sanitario, essendo gestito da medici veterinari, e ben seguiti fino all’inserimento in famiglia da educatori cinofili eccezionali e volontari super».

Un grazie enorme, sottolinea la dottoressa Gatti, «anche a chi ci aiuta con le condivisioni sui social e ai giornalisti. Insieme abbiamo reso felici molti cagnolini, regalandogli una seconda opportunità di vita migliore, e ora possono finalmente godere il Natale con le loro meravigliose famiglie! Continuiamo su questa strada aprendo i cuori e adottando in canile! Grazie a tutti e speriamo un giorno che non ci siano più abbandoni: basterebbe solo un filo di civiltà e responsabilità. Ma ci arriveremo, a far capire che chi sceglie di tenere un animale è per la sua vita, e non esistono se o ma, quando c’è amore. Ancora tanti aspettano il loro momento di gioia: piacentini, veniteci a trovare!»