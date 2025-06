Al ponte sul Vezzeno partiti i lavori, si apre una stagione di disagi

Si apre una stagione di disagio per chi deve transitare lungo la strada provinciale 6, a Carpaneto. Sono iniziati i lavori che porteranno al ripristino dei paramenti murari e all’installazione delle barriere di sicurezza sul ponte sul torrente Vezzeno. L’opera, in carica alla Provincia di Piacenza, per un importo base di gara pari a 542mila euro (Iva esclusa) è stata aggiudicata all’impresa SC Costruzioni di San Cipirano d’Aversa (provincia di Caserta). L’intervento durerà circa sei mesi, il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi. L’ente di via Garibaldi ha già emesso il proprio atto con cui istituisce il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dalle 6 alle 18 di tutti i giorni lavorativi, fino al 31 luglio. Al momento ci si concentra sul rafforzare i piloni portanti, dopodiché si andrà ad operare sulla sede stradale. Quando accadrà - annuncia il sindaco Andrea Arfani - sarà necessaria una chiusura totale del tratto al traffico veicolare.

Il primo cittadino parla chiaro: « Avremo disagi. Quello è uno dei punti di accesso e uscita principali dal nostro territorio, su cui transita la maggior parte del traffico da e verso Piacenza. Ciò significa che avremo code in entrata e in uscita dal paese. Mi aspetto telefonate e messaggi furenti per il semaforo troppo veloce o troppo lento, a seconda della convenienza di ognuno. E perché con il ponte chiuso ci sarà da fare il giro. E’ però un intervento fondamentale che ci garantirà la piena sicurezza di uno dei ponti più importanti. Per questo è indispensabile che ognuno collabori, semplicemente portando la pazienza che serve, partendo da casa quei minuti prima che sa che serviranno per ammortizzare la fila». Finché ci sarà il senso unico alternato, infatti, la circolazione lungo la provinciale che mette in collegamento la città di Piacenza con Carpaneto è comunque garantita, pur con le conseguenti attese dettate dalla lanterna semaforica. Quando il tratto sarà reso inaccessibile, ci sarà da percorrere una viabilità alternativa.

Spiega il sindaco Arfani: «Si potrà aggirare il punto prendendo la via Emilia e poi la provinciale da Cadeo. Oppure si potrà passare (solo per il traffico leggero) per Cimafava. Proprio per questo abbiamo recentemente asfaltato la strada». Strada che sarà vietata invece ai veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate (eccetto i mezzi agricoli e il trasporto di linea). Un’adeguata segnaletica - viene detto - ne darà indicazione. Precisa il vicesindaco Mario Pezza: «Il traffico pesante da Piacenza e San Giorgio dovrà arrivare da Cadeo, non potendo transitare sulla strada di Cimafava. I camion provenienti da Ciriano dovranno passare in via Aldo Moro e via Fratelli Cervi per poi raggiungere la via Emilia passando per Zena in direzione Cadeo».

A circa 200 metri dal ponte sul Vezzeno, provenendo da Piacenza, c’è la fermata del trasporto extraurbano. Al momento la circolazione è garantita, quindi non c’è alcuna problema. Quando il tratto sarà chiuso al traffico, il Comune ha già preso contatti con l’azienda che gestisce il trasporto pubblico per chiedere lo spostamento della fermata verso la provinciale per Gropparello ed evitarne così la sospensione.