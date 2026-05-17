Alcol servito a minori, barista nei guai dopo i controlli dei carabinieri

Fine settimane di verifiche e controlli in Val Luretta: dispositivo preventivo della Compagnia di Bobbio nei locali della movida, controllati decine di giovani e automobilisti. Nella notte del 17 maggio 2026, i carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno attuato un articolato dispositivo preventivo di controllo del territorio in tutta la Val Luretta, con particolare attenzione ai locali di intrattenimento, agli esercizi dediti alla somministrazione di bevande alcoliche e alle principali vie di accesso frequentate dai giovani diretti nei luoghi della movida.

Il servizio, svolto con l’impiego coordinato di militari in uniforme e di personale in abiti civili, ha visto impegnate le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Rivergaro, Agazzano e Pianello, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile. Nel corso delle attività, i militari delle Stazioni hanno effettuato un controllo presso un locale pubblico dove hanno accertato la somministrazione di bevande alcolica a due minori di anni 16.

Al termine degli accertamenti, un barista 34enne in servizio nel locale è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa in materia di vendita e somministrazione di alcolici ai minori. Il controllo rientra in una più ampia attività preventiva disposta dall’Arma per contrastare comportamenti pericolosi e tutelare i più giovani, soprattutto nei contesti di aggregazione notturna, dove il consumo di alcol può rappresentare un fattore di rischio per la sicurezza personale e stradale. Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno controllato anche un altro locale della zona, identificando complessivamente 45 giovani e sottoponendo a verifica diversi automobilisti diretti verso i locali della Val Luretta. Proprio nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, i militari del Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un automobilista straniero, ritenuto responsabile di alterazione a seguito degli accertamenti effettuati durante il controllo.

L’attività dei carabinieri della Compagnia di Bobbio proseguirà anche nelle prossime settimane con servizi mirati nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e lungo le principali arterie stradali, e nelle altre vallate a partire dall’alta e dalla bassa Val Trebbia, con l’obiettivo di prevenire condotte illecite, garantire il rispetto delle norme e rafforzare la sicurezza nei territori della provincia.