Trovati Sonia e i figli. Pradella: "Stanno bene"

«È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».

Lo ha comunicato la procuratrice Grazia Pradella alle 13 in una nota stampa.

«Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza. Le indagini, al momento per i reati di cui agli articoli 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni) e 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto. Ringrazio, per l'impegno profuso e la professionalità evidenziata nelle indagini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine e del Comando Provinciale di Piacenza»