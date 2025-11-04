Liberta - Site logo
Alla media Nicolini il piccolo parco conteso: «Ricreazione al chiuso»

Ma per l’Asp Morigi (complesso di San Vincenzo) non sarebbero arrivate richieste ufficiali. L’equivoco della palestra che non c’è

Simona Segalini
Simona Segalini
|2 ore fa
foto segalini
foto segalini
1 MIN DI LETTURA
Al centro della contesa ci sono una palestra - mai divenuta tale - e una strepitosa area cortilizia (tutelata dalla Soprintendenza) dalle parti di via Landi, a Piacenza. La contesa - se così può esser definita visto che, ad ascoltare tutti, almeno una parte non sarebbe a conoscenza di richieste ufficiali del loro utilizzo - si concentra su due spazi condivisi (ma solo idealmente) dalla scuola media Nicolini e dallo studentato del Collegio San Vincenzo, detenuto dal Comune tramite l’Asp Morigi.
Un cittadino intraprendente afferra carta e penna per segnalare il fatto che i ragazzini della Nicolini né possono usufruire dell’area cortilizia comune al San Vincenzo per la ricreazione né della palestra di cui - dopo la ristrutturazione del 2021 - il complesso del San Vincenzo avrebbe dovuto usufruire, con la conseguenza che gli studenti devono recarsi in altro luogo (palasport e palestra Lomazzo). In effetti accade che entrambi gli spazi - di proprietà di Asp Morigi - siano diventati (o lo siano sempre stati) off limits per la media Nicolini. E’ questo il rammarico espresso dalla segnalazione inoltrata a Libertà da una persona che si firma con nome e cognome.
