Alla ricerca del tempio sul “Sentiero di Minerva”

Di certo si sa che è esistito, ma nessuno sa dire il luogo esatto: dove si trovava il tempio di Minerva Medica a Travo, divinità in grado di curare gli infermi grazie alla presenza di una sorgente miracolosa? C’è chi pensa che sorgesse dove oggi si trova la chiesa di Santa Maria a Travo, oppure nella piana del Dorba o sulla sommità della rocca di Caverzago. Nel dubbio, adesso, arriva il “Sentiero di Minerva Medica” che collega tra loro tutti e tre i luoghi: sabato 26 luglio ci sarà la possibilità di camminare sul percorso millenario con un trekking di sette chilometri organizzato da Target Turismo, Comune di Travo e ArcheoVea.

Grazie ad una guida escursionistica e alla presenza di uno storico dell’arte, il viaggio partirà alle 8.15 proprio dalla chiesa di Santa Maria di Travo, al cui interno si trova un importante reperto archeologico in pietra rinvenuto nell’Ottocento: forse proprio un pezzo dell’antico tempio di Minerva andato perduto. Mistero risolto, quindi? No, perché altri indizi porteranno invece nella zona di Dorba, lì dove il torrente omonimo si getta nelle acque del Trebbia. E poco distante c’è la chiesa e il vecchio castello di Caverzago che si affacciano a strapiombo sul fiume e potrebbero essere il luogo adatto, in epoca romana, ad ospitare il tempio: l’appellativo di Minerva Cabardiacensis farebbe riferimento al toponimo Cabardiacum con cui veniva identificato l’antico nucleo del paesino.

Quale sia l’ipotesi più verosimile lo decideranno, come novelli investigatori, i partecipanti al trekking storico e culturale, il primo dedicato ad uno dei grandi misteri della storia travese. La camminata durerà quattro ore, adatta a tutti, ed è consigliato abbigliamento da trekking. I posti disponibili sono 15 ed è buona cosa prenotarsi fin da ora contattando lo Iat di Bobbio gestito da Target Turismo in piazza San Francesco: si può telefonare ai numeri 0523962815 oppure 379-1165691.