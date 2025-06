Alla scoperta dell’arte molitoria, camminata sul Sentiero del Tidone

Tutti in cammino alla scoperta del Sentiero del Tidone e di Borgo Mulino Lentino. Una gruppo di amici, legati dalla passione per il ballo, ha deciso per un giorno di indossare scarpe da trekking per andare alla scoperta del tragitto naturalistico che costeggia tutta l'asta del torrente Tidone. Durante la camminata immersi nella natura i camminatori con la passione per il ballo hanno fatto sosta anche a Borgo Mulino Lentino. "I proprietari ci hanno mostrato museo dell’arte molitoria, e il funzionamento delle macine a pietra un tempo azionate con la forza dell’acqua"