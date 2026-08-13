Allarme lupi, 1.050 cani attaccati in Emilia-Romagna dal 2022: «Ora basta»
Dopo l’aggressione a un uomo a Castellarquato, l’Atc 4 chiede a Stato e Regione interventi per gestire la presenza dei lupi sul territorio
Federica Duani
|4 ore fa
Un lupo avvistato alla Sella dei Generali fra Coli e Farini
Millecinquanta cani, da caccia o da compagnia, attaccati dai lupi, dal 2022 a oggi, nel territorio dell'Emilia-Romagna. E nella nostra provincia, nell’ultimo mese, sono due gli attacchi all’uomo registrati: a Bettola e, pochi giorni fa, a Castell'Arquato. A renderli noti è Massimo Terzoni, presidente dell’Ambito territoriale di caccia, l’Atc numero 6, nel quale rientra anche il Comune di Castell'Arquato. «È ora che Stato e Regione intervengano seriamente, e di corsa: non stiamo dicendo di uccidere i lupi, ma di gestire la loro presenza». Di lupi si parla da mesi, ma a riaccendere l’attenzione è stato proprio l’episodio di Castell'Arquato: giovedì scorso, in località Piani Castellani, il cinquantottenne Massimo Caruso è stato assalito nel cortile di casa.