Allarme per una dispersa. Trovata dopo un'ora
Mobilitazione dalle parti della Pietra Parcellara. Sono scese in campo le squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco di Piacenza
|1 ora fa
Ennesima mobilitazione per le ricerche di una persona dispersa. Ma questa volta l'emergenza si è chiusa nel giro di meno di un'ora.
A lanciare l'allarme, oggi 12 ottobre 2025, un uomo che aveva appuntamento con un'amica a Costa del Grillo, nel comune di Travo, per una escursione sulla Pietra Parcellara. Sul posto per avviare e ricerche sono sono intervenute le squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco.
Ma poco dopo l'emergenza è rientrata perché la donna di 44 anni, apparentemente dispersa, è stata individuata dalle parti di Pigazzano dai carabinieri.
