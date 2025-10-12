Allarme per una dispersa. Trovata dopo un'ora

Ennesima mobilitazione per le ricerche di una persona dispersa. Ma questa volta l'emergenza si è chiusa nel giro di meno di un'ora.

A lanciare l'allarme, oggi 12 ottobre 2025, un uomo che aveva appuntamento con un'amica a Costa del Grillo, nel comune di Travo, per una escursione sulla Pietra Parcellara. Sul posto per avviare e ricerche sono sono intervenute le squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

Ma poco dopo l'emergenza è rientrata perché la donna di 44 anni, apparentemente dispersa, è stata individuata dalle parti di Pigazzano dai carabinieri.



