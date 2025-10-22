Allerta meteo, in arrivo venti forti soprattutto sui crinali

Una allerta meteo di colore arancione per venti forti - sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) - è stata emessa dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, e che interesserà soprattutto i crinali degli appennini piacentini.

La ventilazione, di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h), interesserà anche le zone zone collinari e la pianura. Sono previste anche condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, come frane, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei fiumi.