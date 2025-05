Allerta meteo per temporali in collina e montagna

Allerta meteo per temporali sull'Appennino piacentino. Il comunicato diramato dalla protezione civile dell'Emilia-Romagna spiega che per la giornata di giovedì 8 maggio, in particolare durante le ore pomeridiane, si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulla fascia appenninica, localmente in estensione anche alla pianura. Nelle zone montane e collinari interessate da temporali non si escludono occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.