All'esame per la patente con microcamera: 41enne denunciato

Mercoledì 26 novembre un 41enne di origine magrebina, residente in provincia di Piacenza, è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato dopo aver tentato di superare la prova teorica con un kit tecnologico nascosto sotto i vestiti. Il responsabile della sicurezza della Motorizzazione si è insospettito quando il metal detector ha segnalato qualcosa di anomalo. Alla richiesta di mostrare cosa avesse addosso, l’uomo ha aperto la camicia rivelando un filo elettrico collegato a una microcamera fissata al torace con del nastro adesivo. Alla caviglia, inoltre, aveva un modem wi-fi, anch’esso incollato con del nastro, per trasmettere all’esterno le immagini del test. Gli agenti della Volante, arrivati sul posto, lo hanno identificato e sequestrato tutto il materiale. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici che, da remoto, avrebbero dovuto fornirgli le risposte corrette.