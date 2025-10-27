Alta Val Tidone, 50 anni di Avis. Omaggio ai donatori “di ferro”

A Pecorara l’Avis, oggi Avis Alta Val Tidone, ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di attività. La celebrazione per i 50 anni dell’associazione è stata l’occasione per riunire tutti i volontari e rendere omaggio ai donatori “di ferro” come Franco Albertini, con all’attivo 155 donazioni, e Enrico Pozzi che vanta ben 157 donazioni.

A Luca Ferrari il riconoscimento d’oro mentre Ermanno Ferri, con ben 120 donazioni all’attivo, è stato insignito del riconoscimento in oro e diamante. Insieme ai 4 super donatori la sezione Avis Alta Val Tidone, oggi guidata da Michela Picchioni, ha premiato tutti i donatori benemeriti come Mariagrazia Spatafora e Arianna Varesi, Massimiliano Botta e Davide Sposini, Francesco Corsi, Veronica Ferrari, Laura Ferri, Matteo Labirinti, Marco Pareti.