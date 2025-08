Alta Val Tidone, 690mila euro per interventi di sicurezza idrogeologica

Basta bombe di acqua e fango a Trevozzo e Caminata e basta smottamenti a Pecorara. Il Ministero dell’Interno ha riconosciuto al comune di Alta Val Tidone 690mila euro di contributo per la messa in sicurezza di tre punti, considerati particolarmente “sensibili” del territorio comunale. Sono zone che, dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, presentano non poche criticità. Nel caso di Trevozzo i fondi serviranno a finanziare uno studio che dica come mettere in sicurezza l'abitato dal rischio di bombe di acqua e fango come quella che nel 2022 aveva investito case e negozi. A Caminata un anno fa un torrente di acqua mista a fango aveva invaso le strade del piccolo borgo. L’abitato di Pecorara è invece interessato da un movimento franoso. "Si tratta di progettazioni importanti – dice il sindaco Albertini – già esecutive che ci permetteranno cioè di partecipare a bandi per l’ottenimento di fondi significativi, che potranno essere subito spesi per la messa in sicurezza del territorio".