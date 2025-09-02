Altri due segugi spariti, dito puntato sui lupi

Due segugi spariti nel bosco in due settimane, probabilmente finiti preda dei lupi. È la triste statistica che deve registrare suo malgrado un cacciatore di Agnelli, località a monte di Coli. E in queste ultime settimane nel piacentino sembrano moltiplicarsi le segnalazioni di aggressioni o di misteriose sparizioni, proprio nel periodo di addestramento dei cani, prima dell’avvio della stagione di caccia. «La situazione è molto preoccupante» conferma il cacciatore. La sua prima segugia era sparita lo scorso 17 agosto mentre era impegnata a stanare lepri tra il passo Santa Barbara e l’Aserei: non è più tornata a casa. Giovedì scorso, un nuovo caso, tra Agnelli e Faraneto, di un secondo segugio inghiottito dal bosco.