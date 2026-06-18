“Amici per un sorriso” in festa per la Misericordia di Piacenza

La solidarietà piacentina torna protagonista. Sabato 20 giugno, dalle 18, il campo sportivo della Besurica, in via De Longe, ospiterà una nuova iniziativa benefica organizzata dall’associazione “Amici per un sorriso”. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza destinata alla Misericordia di Piacenza, chiamata a rinnovare il proprio parco mezzi anche dopo il grave incendio che la scorsa estate ha colpito il deposito di via Braille, distruggendo diversi veicoli di soccorso.

Il sodalizio, fondato da Silvia Testa, Ferdinando Ballordi e Roberto Riccò, prosegue così il proprio impegno a favore delle realtà del territorio. Lo scorso anno ha donato 5.200 euro alla comunità Luna Stellata, mentre il primo appuntamento del 2026 ha consentito di devolvere 2.220 euro a Oltre l’autismo, realtà piacentina che affianca giovani con disabilità intellettive attraverso percorsi educativi, sociali e di inclusione.

Il programma della serata è pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza. Dalle 18 apriranno gli stand gastronomici e prenderà il via un mini torneo di calcio, mentre la musica dal vivo di Simone Sperzagni accompagnerà l’evento.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Piacenza per contribuire all’acquisto del nuovo mezzo di soccorso.