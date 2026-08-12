Pestato a sangue all’uscita di un locale. E la serata tra amici diventa un incubo

Una serata trascorsa con gli amici si è trasformata in un incubo per un giovane piacentino poco più che ventenne, aggredito in piena notte all’esterno di un locale alla periferia della città. Il ragazzo è finito in ospedale in condizioni serie, dopo essere stato colpito ripetutamente con pugni e calci.

Sull’episodio, avvenuto intorno alle tre della scorsa notte, stanno ora indagando gli agenti della polizia, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto e soprattutto a individuare il responsabile dell’aggressione. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire.

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane si trovava nella zona del locale dopo aver trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. A un certo punto, per ragioni che non sono ancora state accertate, sarebbe stato affrontato da un altro giovane nel parcheggio. Ne sarebbe nata un’aggressione particolarmente violenta.