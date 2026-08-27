Ancora trambusti in parafarmacia, mendicante ricoverata

La giovane mendicante che aveva creato un parapiglia nel pomeriggio di martedì alla parafarmacia sul Corso , circa 24 ore dopo è di nuovo tornata alla parafarmacia e di nuovo ha creato scompiglio. Due episodi fotocopia che hanno visto l’arrivo di carabinieri e polizia. Differente il finale. Martedì sera la giovane straniera era stata portata in caserma e denunciata per atti persecutori, minacce, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri, visibilmente alterata, è stata portata all’ospedale per le cure del caso.

La donna, come riferito in una nota diffusa ieri dai carabinieri, da settimane «avrebbe preso di mira una farmacista con continue condotte moleste e intimidatorie. All’arrivo dei militari del Radiomobile, in forte stato di agitazione, avrebbe minacciato anche i carabinieri e opposto resistenza: è stata denunciata per atti persecutori».

Una pattuglia di carabinieri motociclisti era intervenuta martedì poco prima delle 15 dopo una richiesta giunta alla centrale operativa per la presenza di una donna che stava creando disturbo all’interno dell’esercizio commerciale. La giovane si sarebbe presentata più volte nella stessa giornata all’interno della parafarmacia senza effettuare acquisti, assumendo un comportamento molesto e rivolgendosi in particolare contro una delle farmaciste. Un episodio che è stato replicato il pomeriggio seguente.