Antigone: carcere super affollato, 160 detenuti in più del previsto

La Casa circondariale di Piacenza non sfugge al report dell’Osservatorio Antigone sulle carceri italiane. Il nostro istituto delle Novate presenta un tasso di affollamento effettivo pari al 141 per cento.

Le persone detenute presenti sono 574 a fronte di una capienza regolamentare di 414, mentre 6 posti non risultano disponibili. In generale il sovraffollamento carcerario è stimato al 139 per cento. L’indagine è frutto di visite compiute nel giugno del 2025. Dunque anche la nostra città mostra quella situazione di stress forte della struttura.