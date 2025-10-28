Antiriciclaggio, nuove regole per i commercialisti

Nella sala “Silvio Novembre” del Comando provinciale di Piacenza, si è tenuto il convegno sul tema “Nuovi adempimenti in materia di antiriciclaggio per gli studi professionali” organizzato in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza, al quale hanno partecipato oltre 100 professionisti ed assistenti.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza - colonnello Massimo Amadori – e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza – Marco Dallagiovanna.

Con il primo intervento di Marco Abbondanza (commercialista e presidente della Commissione “Antiriciclaggio – Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti”) sono stati delineati i profili relativi alle nuove regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio nazionale dell’Ordine, improntate agli obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati, in linea con il recepimento delle direttive europee e con il relativo quadro normativo in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

A seguire, il sottotenente Giorgio Scardigno ha analizzato, attraverso l’approccio ad un caso pratico, le procedure seguite dai militari della Guardia di finanza nello sviluppo di segnalazioni per operazioni sospette mediante l’ausilio del Sistema Informativo Valutario (SIVA 3).

L’idea del convegno nasce dall’esigenza di assicurare il pieno coordinamento delle attività di competenza della Guardia di finanza e dei professionisti, nell’ambito della disciplina di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in particolare per accrescere la comprensione dei rischi, l’osservanza delle correlate misure di mitigazione e la qualità della collaborazione attiva da parte degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili.

A avvalorare ulteriormente l’importanza dell’evento, hanno preso parte all’iniziativa anche i presidenti degli Ordini di Milano e Lodi, Marcella Caradonna e Pierluigi Carabelli.