Anziana reagisce al borseggio e fa arrestare il ladro al supermercato

Una donna anziana era appena stata derubata del portafoglio, ma non si è fatta intimidire e, reagendo, ha fatto arrestare il ladro. È accaduto giovedì 27 novembre all'interno di un supermercato Esselunga a Piacenza. A finire in manette un 53enne cileno, specializzato — stando a quanto rivelato dalla Questura — in furti ai danni di donne anziane: solo nell’ultimo anno l'uomo avrebbe accumulato una decina di denunce per questo tipo di reato in tutto il Nord Italia.

Secondo la ricostruzione, il ladro si stava aggirando tra le corsie del supermercato in cerca di una vittima. L’ha individuata, l’ha borseggiata, ma non aveva previsto la reazione della donna, che è riuscita sia a riprendersi il portafoglio sia a dare l’allarme. Il malvivente è stato fermato inizialmente da un dipendente e poi trattenuto dalla vigilanza fino all’arrivo delle volanti della polizia. È stato arrestato per furto aggravato e portato in carcere. L'uomo, una volta ottenuto il bottino, avrebbe utilizzato i bancomat sottratti per fare acquisti o per prelevare direttamente agli sportelli, arrivando a ottenere migliaia di euro.