Anziani e bimbi "vicini di età" tra ginnastica e yoga

Da una parte ci sono muscoli e cervello da tenere allenati, dall'altra corpi pieni di energia ma altrettanto fragili. Così, a Gragnano, anziani e bambini si incontrano a metà strada, praticando insieme ginnastica e yoga, oltre ad altre attività creative, con esercizi adatti a tutti: ecco il progetto "Lontani di casa, vicini di età" che è stato promosso dalla scuola dell'infanzia "La Casa delle Rane" gestito da Acquelaria in collaborazione con il Centro Diurno Assistenziale di Gragnano, gestito da Auroradomus.

Un'esperienza unica che unisce tenerezza, saggezza e scoperta. Sono diverse le attività previste negli incontri tra giovani e anziani, nel progetto ideato da Luciana Maserati e Giorgia Maggi, rispettivamente titolare e coordinatrice pedagogica della Casa delle Rane: letture condivise, yoga e rilassamento corporeo, canto corale, curare l'orto, oltre a laboratori di logica e memorizzazione. Un vero e proprio scambio di energie e competenze: i più piccoli apprendono attraverso il gioco e l'ascolto, mentre gli anziani esercitano la memoria e la mente, contrastando il decadimento cognitivo e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. «Questo progetto - chiarisce Maggi - nasce dal desiderio di creare occasioni di incontro tra i nostri bambini dagli 0 ai 6 anni e gli anziani del Centro Diurno. È un progetto strutturato in diversi momenti e attività, finalizzate a costruire insieme esperienze significative e stimolanti, valorizzando risorse e talenti di ciascuno».