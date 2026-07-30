Anziano precipita da cinque metri mentre raccoglie frutta e perde la vita

Tragedia nel primo pomeriggio di giovedì 30 luglio a Pieve di Montersolo, nel comune di Cortebrugnatella: un ultraottantenne ha perso la vita cadendo da una scala a pioli sistemata contro un albero. L'anziano era intento nella raccolta di alcuni frutti quando ha perso l'equilibrio per poi schiantarsi al suolo. Traumi gravissimi quelli riportati dall'uomo che è precipitato da un'altezza di circa cinque metri. Inutili i tentativi di rianimazione operati dagli uomini del 118 di Bobbio e da quelli di Parma, giunti sul posto in elicottero.