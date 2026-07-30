Anziano precipita da cinque metri mentre raccoglie frutta e perde la vita
E' accaduto nel primo pomeriggio a Pieve di Montersolo, nel comune di Cortebrugnatella
Redazione Online
|1 ora fa
Elicottero di Trentino Emergenza 118. ANSA/UFF STAMPA SOCCORSO ALPINO DEL TRENTINO ++NO SALES, EDITORIAL USE ONLY++
Tragedia nel primo pomeriggio di giovedì 30 luglio a Pieve di Montersolo, nel comune di Cortebrugnatella: un ultraottantenne ha perso la vita cadendo da una scala a pioli sistemata contro un albero. L'anziano era intento nella raccolta di alcuni frutti quando ha perso l'equilibrio per poi schiantarsi al suolo. Traumi gravissimi quelli riportati dall'uomo che è precipitato da un'altezza di circa cinque metri. Inutili i tentativi di rianimazione operati dagli uomini del 118 di Bobbio e da quelli di Parma, giunti sul posto in elicottero.
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