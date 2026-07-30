Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Anziano precipita da cinque metri mentre raccoglie frutta e perde la vita

E' accaduto nel primo pomeriggio a Pieve di Montersolo, nel comune di Cortebrugnatella

Redazione Online
|1 ora fa
Elicottero di Trentino Emergenza 118. ANSA/UFF STAMPA SOCCORSO ALPINO DEL TRENTINO ++NO SALES, EDITORIAL USE ONLY++
Elicottero di Trentino Emergenza 118. ANSA/UFF STAMPA SOCCORSO ALPINO DEL TRENTINO ++NO SALES, EDITORIAL USE ONLY++
1 MIN DI LETTURA
Tragedia nel primo pomeriggio di giovedì 30 luglio a Pieve di Montersolo, nel comune di Cortebrugnatella: un ultraottantenne ha perso la vita cadendo da una scala a pioli sistemata contro un albero. L'anziano era intento nella raccolta di alcuni frutti quando ha perso l'equilibrio per poi schiantarsi al suolo. Traumi gravissimi quelli riportati dall'uomo che è precipitato da un'altezza di circa cinque metri. Inutili i tentativi di rianimazione operati dagli uomini del 118 di Bobbio e da quelli di Parma, giunti sul posto in elicottero. 

Gli articoli più letti della settimana