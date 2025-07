Aperta la nuova pista ciclopedonale tra Rottofreno e Centora: si accende anche l’illuminazione

Da oggi, 30 luglio, è aperta al pubblico la nuova pista ciclopedonale lungo la Strada Provinciale 48, che collega Rottofreno a Centora. Il percorso, pensato per garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti, si estende da circa 760 metri a 1.870 metri sul territorio di Rottofreno. Questa sera, alle 20:30, ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’illuminazione della pista, un evento organizzato dal Comune di Rottofreno aperto a tutti. L’appuntamento è all’ingresso della pista ciclabile in Via Roma, a Rottofreno. Saranno presenti la presidente della Provincia, Monica Patelli, la consigliera con delega alla viabilità, Patrizia Calza, insieme alla sindaca Paola Galvani, che festeggeranno questo importante traguardo per la mobilità sostenibile con la cittadinanza, le associazioni locali e le istituzioni.