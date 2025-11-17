Arriva il freddo, previste piogge diffuse e deboli nevicate

Il territorio Piacentino si prepara a una nuova fase di maltempo dopo la breve tregua di oggi e domani. Le prossime ore resteranno infatti stabili e soleggiate, ma già da mercoledì è atteso un cambio netto: cielo coperto, piogge diffuse e possibili rovesci o temporali in serata, accompagnati da un deciso calo delle temperature.

Il peggioramento proseguirà verso il fine settimana, quando l’ingresso di correnti più fredde dal Nord Europa potrà portare instabilità e un ulteriore abbassamento termico. Tra venerdì e sabato, soprattutto sulle aree appenniniche della provincia, non sono escluse deboli nevicate a quote di collina e montagna, mentre sul resto del territorio si alterneranno piovaschi e schiarite.

Intanto il maltempo del weekend ha già causato disagi in alta valle: la provinciale 586R di Val d’Aveto è stata di nuovo chiusa questa mattina, all’altezza della diga di Boschi, dopo il cedimento della carreggiata provocato dal progressivo peggioramento di un dissesto franoso già noto. Un guasto che segue la caduta massi registrata ieri tra Marsaglia e Salsominore, gestita senza limitazioni ma segnale di un territorio ancora fragile.

Una settimana, dunque, segnata da un clima invernale anticipato: temperature in brusco calo, tempo instabile e un’attenzione particolare rivolta agli scenari appenninici.