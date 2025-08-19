Arriva il maltempo su tutta la provincia, temporali e rischio frane

Si fanno largo nel cielo nuvole scure e cariche di pioggia. Nelle prossime ore è previsto un calo delle temperature, ma anche precipitazioni intense che interesseranno tutto il territorio provinciale.

Nel frattempo, la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per criticità idraulica, idrogeologica e per la manifestazione di temporali dalla serata di oggi, martedì 19 agosto all'intera giornata di domani, mercoledì 20 agosto.

«Domani infatti - riferiscono dalla Protezione civile - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione. A partire dalla serata, le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua del settore centro-occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti lungo i versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili fenomeni erosivi».