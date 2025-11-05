Arriva l'influenza, a Piacenza già 28mila vaccinazioni
Le previsioni sono che l'epidemia si manifesterà in modo molto duro. Gli over 65 che hanno aderito alla campagna vaccinale sono stati finora 17mila
Redazione Online
|1 ora fa
Un’influenza dura, forse durissima quella che ci attende forte delle varianti che si sono manifestate in Australia e Giappone.
Nella sola settimana dal 20 al 26 ottobre, monitorata dal Dipartimento Malattie Infettive, sono oltre duemila i casi di infezioni respiratorie acute da mettere in conto (non solo influenza).
A fronte di queste previsioni, i piacentini si stanno mettendo al riparo. Sono già 28 mila le vaccinazioni antinfluenzali somministrate in provincia di Piacenza nelle prime tre settimane della campagna 2025-2026.
L’Ausl, nel fornire il dato conferma l’ottima adesione da parte della popolazione, in particolare degli over 65, la fascia più numerosa di chi si è vaccinato (17 mila persone).