Asfaltature a Castelsangiovanni, al via lunedì 8 settembre





Da lunedì 8 settembre parte finalmente l’asfaltatura di via Malvicino tra via Bellini e via Manzella a Castelsangiovanni. Gli operai della ditta incaricata lavoreranno dalle 7 alle 20 fino a sabato 13 settembre. Si parte tra via Bellini e via Grazioli e saranno chiuse via Malvicino tra via Romea Vecchia e via Grazioli eccetto residenti nel tratti via Malvicino fino a via Bellini e per recarsi in via Cantone delle Quaglie e via Lora. Chiude via Bellini fino all’incrocio con via Malvicino eccetto residenti e utenti ufficio postale con accesso da via Mascagni e piazza fratelli Cervi (doppio senso di circolazione solo per residenti e autorizzati), via Leoncavallo eccetto residenti fino all’incrocio con via Malvicino ( doppio senso di circolazione solo per residenti e autorizzati), via Puccini eccetto residenti fino all’incrocio con via Malvicino.

In seguito si proseguirà da via Grazioli a via Manzella e saranno chiuse via Malvicino tra via Grazioli e via Manzella, via Giordano tratto finale incrocio con via Bellini eccetto residenti fino all’incrocio con via Malvicino (doppio senso di circolazione solo per residenti e autorizzati), via Pellegrini eccetto residenti fino all’incrocio con via Malvicino ( doppio senso di circolazione solo per residenti e autorizzati), via Duse tratto finale eccetto residenti fino all’incrocio con via Malvicino (doppio senso di circolazione solo per residenti e autorizzati), via Rossini, via Cilea nel tratto compreso tra via La Farina e via Malvicino, via Grazioli eccetto residenti con ingresso da via Emilia Pavese ( doppio senso di circolazione solo per residenti e autorizzati), via Peccorini, via Manzella eccetto residenti fino all’incrocio con via Malvicino. I mezzi il cui peso supera i 35 quintali in arrivo dalla frazione di Creta saranno deviati verso strada del Merlino.