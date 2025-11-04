Liberta - Site logo
Assalto a un bancomat nella piazza di Agazzano

Verso le quattro del mattino ignoti hanno fatto saltare il forziere automatico di un istituto di credito nella piazza centrale del paese

Redazione Online
|34 minuti fa
1 MIN DI LETTURA
Ignoti nella notte hanno fatto saltare il bancomat di un istituto di credito nella piazza centrale di Agazzano. I residenti hanno avvertito un forte boato verso le quattro del mattino e qualcuno avrebbe anche visto due persone fuggire. A quanto si è appreso una vettura bianca, un'Alfa Romeo, è stata trovata nei pressi di Gazzola. E' possibile sia la vettura usata dai ladri per la fuga. Sul posto i carabinieri. 
