Atc in stallo, più di metà in attesa di rinnovo

In provincia di Piacenza sei degli undici Ambiti territoriali di caccia (Atc) si trovano attualmente in amministrazione provvisoria. I consigli direttivi sono scaduti e le attività sono limitate alla sola ordinaria amministrazione, in attesa che la Regione Emilia-Romagna completi l’iter per la nomina dei nuovi rappresentanti. Il blocco riguarda gli Atc 2, 5, 6, 7, 8 e 10, che coprono territori strategici come Piacenza, Pontenure, Fiorenzuola, Cortemaggiore, Bettola, Castell’Arquato, Carpaneto, Farini, Ziano, Alta Val Tidone e altri. Restano operativi solo gli Atc 1, 3, 4, 9 e 11, che includono aree come Castel San Giovanni, Rottofreno, Gossolengo, Rivergaro, Castelvetro e Bobbio.

Il meccanismo di rinnovo degli organi degli Atc prevede che le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste indichino i propri rappresentanti, che vengono poi nominati ufficialmente dalla Regione. Senza questa nomina, i consigli non possono insediarsi e non è possibile eleggere i presidenti. Di conseguenza, gli Atc non possono assumere decisioni strategiche su temi come la pianificazione degli interventi per migliorare gli habitat, la definizione del calendario venatorio o la gestione delle quote di partecipazione.

«Quando la Regione avvierà l’iter di rinnovo, faremo la nostra parte» dichiara Federico Bonini, consigliere provinciale con delega alla caccia, pesca e polizia provinciale. «Ma questa situazione riflette anche le difficoltà create dalla legge Delrio, che ha sottratto competenze alle Province. Se la gestione fosse ancora provinciale, probabilmente non ci troveremmo in questi tempi lunghi». Attualmente, infatti, la Provincia mantiene solo compiti di vigilanza e di coordinamento dei piani di controllo, sempre su delega regionale. Il sistema venatorio resta quindi in attesa.