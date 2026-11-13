Attacchi hacker e cybersicurezza, come si proteggono i Comuni piacentini?

Un Comune italiano su tre non dispone di un sistema per ripristinare dati e applicazioni dopo un attacco hacker. E uno su quattro ha già subito intrusioni con conseguenti disservizi. Quanto sono preparati gli enti locali? Lo abbiamo chiesto ad alcuni sindaci piacentini.

A Vernasca, il sindaco Gianluigi Molinari avverte: «Per le piccole amministrazioni la cybersicurezza è uno dei problemi principali». A Cerignale, la sindaca Fausta Pizzaghi spiega: «Non abbiamo le protezioni necessarie per garantire la continuità dei servizi in caso di blocco informatico. Strumenti e manutenzione comportano costi che un piccolo Comune non può permettersi».

Più attrezzata Vigolzone. Il sindaco Gianluca Argellati chiarisce: «Abbiamo firewall aggiornati e antivirus Edr. Gli applicativi sono in cloud certificati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dotati di disaster recovery gestito dai fornitori». A Ponte dell’Olio, invece, il primo cittadino Alessandro Chiesa ammette: «Non abbiamo subito attacchi, ma non disponiamo di un piano operativo di disaster recovery né di personale specializzato in cybersicurezza». Rivergaro punta anche sulla formazione. Il sindaco Andrea Gatti: «Abbiamo un firewall perimetrale WatchGuard e antivirus sui computer».

La Mappa dei Comuni digitali 2026, realizzata da Dipartimento per la trasformazione digitale, Anci e Banca d’Italia su 4.177 amministrazioni, rileva che solo il 51,2% dispone di un sistema di disaster recovery; il 17,9% lo sta realizzando. Sei enti su dieci lamentano inoltre carenza di personale specializzato. Tra le minacce più diffuse c’è il phishing, segnalato da un Comune su cinque: messaggi-trappola per rubare password e dati. Seguono i malware, responsabili di disservizi in circa un ente su dieci.