Aurora, la mamma a Meloni: «Pene più dure per i minori»

Adesso è "la mamma di Aurora" ma in realtà aveva anche un nome, un cognome, un lavoro. Il tragico epilogo della vicenda di Afragola (Napoli) dove una 14enne nei giorni scorsi è stata ammazzata dall’ex fidanzato 18enne riporta drammaticamente alla ribalta la storia di Aurora Tila, la studentessa 13enne del liceo Colombini per la cui morte è agli arresti un minorenne di Piacenza, ex fidanzato. Lei 13enne lui 15enne. Del femminicidio di Giulia Cecchettin si sono farcite le cronache, di Aurora si è parlato molto meno, mentre il 19 giugno è attesa a Bologna l’udienza in cui il giudice deciderà se ammettere al rito abbreviato o no il 15enne ex fidanzato di Piacenza.

La tragica morte della 14enne di Afragola (Napoli), caduta per mano del suo ex fidanzato 18enne che ha confessato (mentre sulla morte di Aurora non esiste agli atti ammissione di responsabilità) riaccende inevitabilmente i riflettori su quel tragico mattino del 25 ottobre 2024, quando Aurora perse la vita cadendo dalla terrazza di via IV Novembre, dove la giovanissima liceale viveva con la mamma, Morena Corbellini, la quale nei giorni scorsi ha scritto alla premier Giorgia Meloni per sollecitare pene più severe nel caso di minorenni che delinquono. Mamma Morena sarà a Bologna il 19 giugno.