Auto fuori strada a Ziano, gravi ferite per un 20enne
L'incidente nella tarda serata di domenica 14 settembre sulla provinciale 27 in località Negrese
Redazione Online
|2 ore fa
Grave incidente stradale nella tarda serata di domenica 14 settembre sulla provinciale 27 in località Negrese, tra Ziano e Borgonovo. Un'auto è finita fuori strada ribaltandosi. Un giovane borgonovese di 20 anni ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Brescia.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Croce rossa di Pianello, l'auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di San Nicolò.