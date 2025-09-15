Auto fuori strada a Ziano, gravi ferite per un 20enne

Grave incidente stradale nella tarda serata di domenica 14 settembre sulla provinciale 27 in località Negrese, tra Ziano e Borgonovo. Un'auto è finita fuori strada ribaltandosi. Un giovane borgonovese di 20 anni ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Brescia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Croce rossa di Pianello, l'auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di San Nicolò.