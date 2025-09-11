Auto prende fuoco a Castel San Giovanni, il conducente si salva all’ultimo

Momenti di paura questa mattina - giovedì 11 settembre - in via Manzella, a Castel San Giovanni, dove un'auto ha improvvisamente preso fuoco a pochi metri dalle case. Il fatto è accaduto poco prima delle 6. Sul mezzo, una Ford grigia station wagon, in quel momento viaggiava un automobilista che, accortosi di quanto stava per succedere, ha fatto in tempo a scendere dall'auto. Subito dopo l'auto ha preso fuoco, i finestrini sono scoppiati e il clacson ha iniziato a suonare a ripetizione. Lungo tutta la via, in una zona residenziale di Castello, si è creato un forte trambusto, con gente in strada e parecchia concitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'auto. A quanto risulta non ci sono stati danni a cose o persone.