Auto recuperata dalle acque del Po a San Nazzaro

Un’auto avvistata nelle acque del Po ha fatto scattare l’allarme, dopo la segnalazione di alcuni pescatori. Le operazioni di recupero si sono concluse oggi a San Nazzaro, nel territorio di Monticelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con un’autogru, insieme ai sommozzatori da Bologna, ai carabinieri e al personale dell’Aipo. È esclusa la presenza di corpi all’interno dell’abitacolo.