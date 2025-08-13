Wednesday, August 13

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Wednesday, August 13

Seguici

Auto recuperata dalle acque del Po a San Nazzaro

Il veicolo avvistato nel Po da alcuni pescatori è stato recuperato a San Nazzaro: sul posto vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e Aipo

Redazione Online
August 13, 2025|3 ore fa
Foto di Rossella Gallerati
Foto di Rossella Gallerati
1 MIN DI LETTURA
Un’auto avvistata nelle acque del Po ha fatto scattare l’allarme, dopo la segnalazione di alcuni pescatori. Le operazioni di recupero si sono concluse oggi a San Nazzaro, nel territorio di Monticelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con un’autogru, insieme ai sommozzatori da Bologna, ai carabinieri e al personale dell’Aipo. È esclusa la presenza di corpi all’interno dell’abitacolo.

Gli articoli più letti della settimana